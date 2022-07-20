Стамбул, Турция, 20 июля, 2022, 12:51 — ИА Регнум. Новый дегустационный павильон продукции агропромышленного комплекса откроется в Стамбуле. Подать заявку на размещение уже можно на сайте Российского экспортного центра (https://old.exportcenter.ru).

Стамбул

«Турция станет пятой страной после Китая, Египта, ОАЭ и Вьетнама, где откроется наш демонстрационно-дегустационный павильон. Иностранные покупатели ценят российскую продукцию. Наша главная задача — помочь отечественным экспортерам найти конечных потребителей и попасть на полки крупных торговых сетей. Я уверена, что в Турции этот формат тоже покажет хорошие результаты и позволит российским экспортерам расширить свое представительство на рынке», — отметила генеральный директор РЭЦ Вероника Никишина.

Постоянно действующие дегустационно-демонстрационные павильоны российской агропродукции за рубежом — это площадки, которые предоставляют экспортерам бесплатную инфраструктуру для продвижения товаров на новом рынке: торговые и складские площади, оборудование, содержание павильона и стендов, помощь в продвижении и маркетинговая поддержка, поиск потенциальных покупателей.

Четыре постоянно действующих демонстрационно-дегустационных павильона уже работают в четырех странах: в Китае, ОАЭ, Вьетнаме и Египте. Теперь они пополнятся продукцией 6 компаний. Среди них производители здорового питания и БАДов, шоколадных кондитерских изделий и конфет, молочной продукции и различных семян.

Участники программы получили возможность бесплатно использовать инфраструктуру павильона, включая оборудование и стенды. Экспортеры также получат маркетинговую поддержку и помощь в поиске потенциальных покупателей. В павильоне можно попробовать и заказать товары у экспортеров в любом объеме, от оптовой партии до нескольких образцов, чтобы просто попробовать их на вкус.

«Демонстрационно-дегустационные павильоны продолжают работу в четырех странах — в Китае, ОАЭ, Вьетнаме и Египте. Радует, что спрос на продукцию «Made in Russia» у клиентов-покупателей в этих странах продолжает стабильно расти. Иностранные потребители уже успели распробовать и полюбить российское продовольствие, которое у них ассоциируется с высоким качеством, экологичностью и доступностью», — рассказал вице-президент Российского экспортного центра Алексей Солодов.

Как сообщало ИА REGNUM, благодаря национальному проекту «Международная кооперация и экспорт» отечественные производители получают государственную поддержку при выходе на международные рынки. В том числе, производители и поставщики могут обратиться в, региональные Центры поддержки экспорта и Торговые представительства России за рубежом для поиска иностранных клиентов, анализа зарубежного рынка (спрос на те или иные виды продукции, каким требованиям иностранного законодательства она должна соответствовать).

Среди мер господдержки для экспортеров действует механизм финансирования их участия в международных выставках и деловых миссиях для поиска новых рынков сбыта и зарубежных партнеров, выделение транспортных субсидий.

Кроме того, государство помогает компаниям при сертификации и лицензировании их продукции. Для экспортеров работает сервис цифровая платформа «Мой экспорт», которая позволяет им получать услуги в сфере внешнеэкономической деятельности в режиме «Одного окна» онлайн.

Проконсультировать российских экспортеров по актуальным запросам стран-импортеров готовы в российских торгпредствах и Минпромторге России (адрес электронной почты для обращений: torgved@minprom. gov.ru).

Найти актуальную информацию по экспорту российской продукции, а также задать вопросы предприниматели могут на сайте и в телеграм-канале «Объясняем. рф».

Ключевая цель национального проекта — к 2030 году благодаря нацпроекту «Международная кооперация и экспорт» реальный рост экспорта несырьевых неэнергетических товаров должен составить не менее 70% по сравнению с 2020 годом.