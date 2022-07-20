Рига, 20 июля, 2022, 12:02 — ИА Регнум. 73-летний советский и латвийский актёр Ивар Калныньш заявил, что не будет сниматься в российском кино.

Кадр из интервью на телевидении Ивар Калныньш

В шоу «Живой гвоздь» на YouTube он рассказал, что не жалеет о своём участии в российских проектах, но с начала специальной военной операции России на Украине они перестали быть для него значимыми. Сейчас все гастроли остановились.

«Большую часть жизни провёл на советской и российской сценах. Все по этому поводу мне тихо завидовали. Но сейчас невозможно находиться в двух местах одновременно», — сказал он.

Калныньш отметил, что испытывает чувство благодарности к российским коллегам.