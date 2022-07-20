Москва, , 11:57 — REGNUM Жителям России нужно дать возможность подавать заявки на ипотечные и кредитные каникулы через портал «Госуслуги». Такой вид подачи заявок предложили члены Экспертного совета по защите прав потребителей финансовых услуг при Центробанке РФ, сообщается на сайте регулятора.

Кредит Анна Рыжкова © ИА REGNUM

По мнению экспертов, такой вид подачи заявлений сделает процедуру более прозрачной и удобной для граждан РФ и повысит эффективность надзора за защитой прав заемщиков.

В свою очередь руководство ЦБ заявило, что рассмотрит предложения Экспертного совета. Также регулятор направит предложения участникам рынка и профильным органам исполнительной власти.

ИА REGNUM ранее сообщало, кредитные каникулы будут распространены на кредитные карты, заявлял глава Минэкономразвития Максим Решетников.

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