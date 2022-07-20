Москва, 20 июля, 2022, 11:57 — ИА Регнум. Жителям России нужно дать возможность подавать заявки на ипотечные и кредитные каникулы через портал «Госуслуги». Такой вид подачи заявок предложили члены Экспертного совета по защите прав потребителей финансовых услуг при Центробанке РФ, сообщается на сайте регулятора.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Кредит

По мнению экспертов, такой вид подачи заявлений сделает процедуру более прозрачной и удобной для граждан РФ и повысит эффективность надзора за защитой прав заемщиков.

В свою очередь руководство ЦБ заявило, что рассмотрит предложения Экспертного совета. Также регулятор направит предложения участникам рынка и профильным органам исполнительной власти.

ИА REGNUM ранее сообщало, кредитные каникулы будут распространены на кредитные карты, заявлял глава Минэкономразвития Максим Решетников.

Читайте подробнее: Кредитные каникулы распространены на кредитные карты — Решетников