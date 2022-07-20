Вашингтон, 20 июля, 2022, 11:55 — ИА Регнум. Глобальный дефицит микросхем еще не преодолен, а глобальная инфляция и события вокруг Украины по-прежнему оказывают давление на поставки важнейших компонентов. Об этом 20 июля сообщает CNBC со ссылкой на аналитиков отрасли.

Bicanski Микросхемы

«Поставки полупроводников немедленно не вырастут. Множество разных видов сырья, газов необходимы для производства полупроводников», — сказал в интервью CNBC директор по исследованиям Азиатско-Тихоокеанского региона в International Data Corporation Винай Гупта.

Ссылаясь на проблемы с поставками из-за украинских событий, Гупта сказал, что на Россию и Украину приходится значительная часть рынка, причем обе страны являются крупнейшими экспортерами криптона — газа, используемого в производстве микросхем.

Неон также играет важную роль в производстве чипов. По словам аналитика по полупроводникам из исследовательской компании Bain & Co Питера Хэнбери, более половины мирового объема неона производится несколькими компаниями на Украине.

Так как полупроводники используются во всех видах техники от мобильных телефонов и компьютеров до автомобилей и стиральных машин, нарушение поставок и рост затрат также означают, что «средняя продажная цена устройств будет расти, и через главных поставщиков передаваться потребителям», добавил Гупта.

Рост инфляции и ожидания дальнейшего ужесточения кредитно-денежной политики уже вызывают «замедление потребительских расходов».

«Расходы на IT, особенно потребительские расходы на IT, демонстрируют признаки падения. Однако есть надежда, что оно продлится недолго, потому что власти и центральные банки пытаются найти баланс между растущей инфляцией и процентными ставками», — считает Гупта.