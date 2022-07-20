Углич, Ярославская область, , 11:53 — REGNUM В Ярославской области сотрудник филиала МРСК «Центра»-Ярэнерго осужден за мошенничество и коммерческий подкуп. Об этом сообщает пресс-служба Ярославского областного суда.

Молоток судьи ©https://www.piqsels.com

Уголовное дело рассматривал Угличский районный суд, события преступления относились к 2019 году.

«Судом установлено, что летом 2019 года подсудимый, занимавший должность начальника Угличского района электрических сетей филиала ПАО «МРСК Центра» — «Ярэнерго», пообещал представителю коммерческой организации организовать подключение к электрическим сетям кузнечно-сборочного цеха, расположенного в г. Угличе, после чего перевести право собственности на трансформаторную подстанцию от ПАО «МРСК Центра» — «Ярэнерого» к юридическом лицу», — рассказали в пресс-службе Ярославского областного суда.

При этом следствие считало, что начальник Угличского РЭС заранее знал, что по окончании работ подстанция в собственность коммерческой организации не перейдет.

«путем обмана запросил у представителя фирмы сумму в размере 1 000 000 рублей в качестве условия выполнения работ. В течение месяца частями получил от представителя коммерческой организации денежные средства в размере 750 000 рублей. При этом работы по подключению здания кузнечно-сборочного цеха выполнил частично, трансформаторную подстанцию в собственность единственного учредителя коммерческой организации не передал, незаконно завладев денежными средствами в сумме 627 450 руб. в виде стоимости указанной трансформаторной подстанции, распорядившись по своему усмотрению. Кроме того, в августе 2019 года подсудимый незаконно получил от представителя этой же коммерческой организации через посредника денежную сумму в размере 200 000 рублей в виде коммерческого подкупа за совершение действий по присоединению к электрическим сетям кузнечно-сборочного цеха», — отметили в пресс-службе суда.

Угличский суд признал сотрудника энергокомпании виновным в мошенничестве и коммерческом подкупе и приговорил к 5,5 годом лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года. Решение суда вступило в законную силу.