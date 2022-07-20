Сочи, Краснодарский край, 20 июля, 2022, 12:50 — ИА Регнум. Участники нацпроекта «Производительность труда» соберутся в Сочи для обмена лучшими практиками повышения эффективности бизнеса и результатами работы: 14 октября 2022 года там состоится IV федеральный форум «Производительность 360». Более 70 экспертов расскажут, как совершенствовать управление, логистику и улучшить продажи продукции. Центральной площадкой форума станет Radisson Blue Congress Center. Организаторами мероприятия выступают Минэкономразвития России и Федеральный центр компетенций в сфере производительности труда (ФЦК) при поддержке администрации Краснодарского края.

Kvintur.ru Сочи

«Импортозамещение и насыщение рынка невозможно без современной производственной культуры. Ее создание — задача национального проекта «Производительность труда». Правительство предоставило регионам возможность включать в нацпроект компании без ограничения по отраслям. Это позволит форсировать импортозамещение, совершенствовать целые производственные цепочки. Форум — возможность ознакомиться с меню нацпроекта и увидеть реальные примеры работы экспертов», — отметил заместитель министра экономического развития Мурат Керефов.

Участники национального проекта «Производительность труда», утвержденного майским указом президента РФ Владимира Путина в 2018 году, поделятся опытом повышения эффективности бизнеса, устранения потерь на производстве и поиска скрытых резервов. На площадке форума представят готовые решения по поддержанию бизнеса в условиях неопределенности, основанные на методиках бережливого производства.

В этом году форум пройдет в четвертый раз. Краснодарский край получил возможность организации мероприятия, став лидером рейтинга регионов по производительности труда. В 2021 году его впервые составило Минэкономразвития РФ в рамках нацпроекта, который курирует первый заместитель председателя Правительства РФ Андрей Белоусов.

«Нацпроект стал по-настоящему действенными инструментом роста российской экономики. Ежедневно более 800 экспертов по повышению эффективности бизнес-процессов помогают российским компаниям наращивать выпуск продукции, повышать ее качество и занимать освобождающиеся товарные ниши. Наша экспертиза востребована у 4 000 компаний с суммарной выручкой более 10,5 трлн рублей», — говорит генеральный директор ФЦК Николай Соломон.

Традиционно в рамках Форума пройдет церемония награждения наиболее результативных предприятий национального проекта «Производительность труда».

«Мы ожидаем на форуме представителей из всей страны, прорабатываем интересную программу, в которой поделимся результатами внедрения бережливых технологий на производствах, как регион-лидер рейтинга. Важно, что мы сможем обменяться опытом с коллегами из других субъектов, обсудить лучшие решения по развитию бизнеса не только в масштабах своих регионов, но и всей страны», — отметил первый заместитель губернатора Краснодарского края Игорь Галась.

В 2022 году форум «Производительность 360» приобретает особое значение — его участники получат дополнительную возможность по поиску ответов на глобальные вызовы времени: выхода на новые рынки, формированию перспективных кооперационных цепочек и оперативному решению задач импортозамещения.