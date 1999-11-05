Самарская область, 5 ноября, 1999, 16:44 — ИА Регнум. Самарская гимназия № 11 заняла первое место по итогам Всероссийского конкурса на лучшее учебное пособие и информационные продукты, обучающие в духе "культуры мира", прошедшего в Москве под эгидой ЮНЕСКО, в рамках научно-практической конференции "Культура мира и ненасилие в воспитании учащихся: опыт регионов России". Лучшими учебными пособиями были названы следующие работы преподавателей самарской гимназии: "Культура России в восприятии американского подростка" (автор - И.С. Фишман), "Поэтапное изучение Библии в контексте мировой литературы" (С.3. Агранович, М.В. Конюшихина), альманах "Диалог культур" (Л.И. Полушкина). Отдельным дипломом отмечен плод творческих исканий целого коллектива авторов - справочник по педагогическим инновациям.