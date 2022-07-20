Рыльск, Курская область, 20 июля, 2022, 11:44 — ИА Регнум. Обстрел Курской области со стороны ВСУ подавили российские военные, сообщил 20 июля губернатор региона Роман Старовойт.

Kremlin.ru Роман Старовойт

«Наши военные и пограничники подавили ответным огнем атаку ВСУ на приграничье Рыльского района, — написал Старовойт в личном телеграм-канале. — Пострадавших нет».

Он добавил, что в результате обстрелов три населённых пункта остались без электроснабжения.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава региона рассказал об обстреле КПП Крупец на границе с Украиной со стороны ВСУ. Под обстрел попали и другие территории Рыльского района.