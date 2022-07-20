Шарья, Костромская область, , 11:55 — REGNUM Жителя Шарьинского района Костромской области, участвовавшего во Второй Чеченской войне, вычеркнули из списков на получение жилья. Об этом сообщает прокуратура региона.

Ключи Анна Рыжкова © ИА REGNUM

Мужчина принимал участие в контртеррористической операции в 1999 году и получил травму, став инвалидов. С учётом этого он мог претендовать на денежную компенсацию для строительства или приобретения жилья от государства.

Шарьинец встал на учёт в 2000 году, но спустя 22 года чиновники исключили его из реестра. Как пояснили корреспонденту ИА REGNUM в межрайонной прокуратуре, они посчитали, что инвалид должен довольствоваться временной пропиской в квартире, принадлежащей его родителям.

Прокуратура считает такую трактовку закона неверной и обратилась в суд с просьбой об отмене решения. Иск об этом сейчас рассматривает местный суд. Напомним, ранее аналогичный случай произошёл в Костроме. Следственный комитет возбудил уголовное дело в связи с незаконным снятием с учёта на получение жилья 15 многодетных семей. Дело находится в стадии расследования.

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