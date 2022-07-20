Калуга, 20 июля, 2022, 12:07 — ИА Регнум. Более 100 воспитанников детских садов и школьников представили в 2022 году свои работы на конкурс детских рисунков «Охрана лесов от пожаров», сообщили корреспонденту ИА REGNUM в министерстве природных ресурсов и экологии Калужской области.

Министерство природных ресурсов и экологии Калужской области Работа, присланная на конкурс детских рисунков «Охрана лесов от пожаров»

В младшей возрастной категории от 3 до 7 лет первое место завоевал Святослав Рудаков, в средней возрастной категории от 8 до 12 лет лидировал Кирилл Иванин, в старшей возрастной категории от 13 до 16 лет на первом месте Ксения Пучкова. Всем участникам, проявившим интерес к вопросам охраны окружающей среды и сохранения лесных богатств родного края, направлены электронные дипломы, а победителей ждут призы. Рисунки участников посвящены предупреждению лесов пожаров и шалости детей с огнем, оказание помощи пожарным.

«Сегодня в Калужской области по условиям погоды установился 1 класс пожарной опасности. Специалистами Лесопожарной службы, лесничеств, регионального МЧС России с начала пожароопасного сезона «отработано» 212 термоточек. Особые противопожарные режимы введены в семи муниципальных образованиях области: Спас-Деменском, Бабынинском, Тарусском, Боровском, Дзержинском, Людиновском, а также городе Обнинске», — отметили в профильном ведомстве.