В Калуге выбрали лучшие детские рисунки на тему «Охрана лесов от пожаров»
Калуга, 20 июля, 2022, 12:07 — ИА Регнум. Более 100 воспитанников детских садов и школьников представили в 2022 году свои работы на конкурс детских рисунков «Охрана лесов от пожаров», сообщили корреспонденту ИА REGNUM в министерстве природных ресурсов и экологии Калужской области.
В младшей возрастной категории от 3 до 7 лет первое место завоевал Святослав Рудаков, в средней возрастной категории от 8 до 12 лет лидировал Кирилл Иванин, в старшей возрастной категории от 13 до 16 лет на первом месте Ксения Пучкова. Всем участникам, проявившим интерес к вопросам охраны окружающей среды и сохранения лесных богатств родного края, направлены электронные дипломы, а победителей ждут призы. Рисунки участников посвящены предупреждению лесов пожаров и шалости детей с огнем, оказание помощи пожарным.