Коломбо, Шри-Ланка, , 11:24 — REGNUM Шри-Ланка не сможет решить свои проблемы с реструктуризацией долга без помощи Китая, в то время как страна стоит на грани экономического краха, считают аналитики. Об этом 20 июля сообщает CNBC.

Антиправительственная акция протеста на Шри-Ланке в связи с экономическим кризисом в стране AntanO

Шри-Ланка объявила дефолт по своим долгам, когда в стране начался самый тяжелый финансовый кризис с момента обретения независимости в 1948 году, вызвавший широкое народное недовольство. Помимо нехватки топлива, страна также столкнулась с перспективой нехватки продовольствия, основных продуктов питания и медикаментов.

Готовность Китая существенно облегчить для Шри-Ланки долговое бремя сыграет важнейшую роль в реструктуризации государственного долга и выходе страны из нынешней катастрофической ситуации, считает профессор Университета Коломбо Умеш Морамудали.

«Невозможно выйти из этого кризиса без Китая, — сказал Морамудали в интервью программе CNBC. — Китай должен согласиться на реструктуризацию долга, хотя обычно он этого не делает».

Китай вложил в Шри-Ланку миллиарды в рамках своей программы «Один пояс и один путь». Эта масштабная инфраструктурная инициатива была запущена в 2013 году и направлена на строительство портов, дорог, железных дорог и трубопроводов по всей Азии, Европе и Африке.

На пресс-брифинге на прошлой неделе представитель министерства иностранных дел Китая Ван Вэньбинь заявил, что «вскоре после того, как правительство Шри-Ланки объявило о приостановке выплат по международным долгам, китайские финансовые институты связались со шриланкийской стороной и выразили готовность найти подходящий способ урегулирования просроченных задолженностей, связанных с Китаем, и помочь Шри-Ланке преодолеть нынешние трудности».

Читайте ранее в этом сюжете: Власти Шри-Ланки объявили в стране чрезвычайное положение