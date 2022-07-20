Шойгу дал приказ оперативно уничтожать украинские БПЛА
Москва, 20 июля, 2022, 11:23 — ИА Регнум. Российские подразделения должны оперативно сбивать украинские беспилотные аппараты. Об этом заявил глава Минобороны России Сергей Шойгу.
Министр проинспектировал группировку войск «Запад», принимающую участие в специальной военной операции России на Украине.
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Он выслушал доклад командующего группировкой генерал-лейтенанта о текущей обстановке и боевых задачах. После этого приказал повысить оперативность уничтожения украинских БПЛА в приграничных с Россией районах.
Также Шойгу отдал приказ жёстко пресекать обстрелы мирных кварталов освобождённых населённых пунктов со стороны ВСУ.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее Шойгу проинспектировал группировки войск «Восток», «Юг» и «Центр».