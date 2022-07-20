Великий Новгород, , 11:24 — REGNUM В ходе спецоперации Вооруженных сил России на Украине погиб уроженец города Крестцы Новгородской области Руслан Павлов. Он отправился защищать Донбасс от нацистов добровольцем.

Руслан Павлов

Как рассказал 20 июля губернатор Новгородской области Андрей Никитин, Руслан Павлов ранее проходил срочную службу в отряде спецназначения ГРУ в Калининграде, затем служил по контракту в отряде боевых пловцов «Парус» в Балтийске и отряде спецназначения «Русичи». Участвовал в боевых действиях в Чечне.

«На Украину Руслан отправился добровольцем в числе первых со словами: «Если не я, то кто?». Он был настоящим патриотом, борцом по призванию и защитником по состоянию души», — подчеркнул губернатор.

Андрей Никитин высказал свои соболезнования родным и близким погибшего солдата.

Прощание с Русланом Павловым состоится в Крестцах в храме Святой Троицы 21 июля в 12:30.