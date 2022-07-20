Москва, , 11:16 — REGNUM Специалист по финансовому и налоговому праву, член генерального совета «Деловой России» Александр Хаминский видит хорошие судебные перспективы обжалования незаконных действий Газпромбанка по установлению новых комиссий, передает корреспондент ИА REGNUM 20 июля.

Газпромбанк объявил, что с 20 июля вводит комиссию в размере 3% за все переводы физлиц через международную систему SWIFT и зачисление на счета в банке долларов и евро. Минимальная комиссия составит 12 тыс. рублей. Также банк установил комиссию за хранение валютных остатков в долларах и евро объемом более 10 тыс. у. е. в размере 0,017% в день от общей суммы и за денежные зачисления на счета в долларах и евро в размере 3% от суммы зачисления.

«Ситуация на самом деле достаточно казуистична. С одной стороны, Газпромбанк обуславливает нововведения повышенными рисками, связанными с хранением сбережений в валютах недружественных стран, с другой стороны, именно Газпромбанк является наиболее надежным финансовым учреждением для открытия и ведения валютных счетов как минимум в среднесрочной перспективе. Это обусловлено тем, что пока Россия экспортирует на Запад газ, банк не может быть подвергнут санкциям или отключен от SWIFT. В случае с гражданами банк ведет себя как недобросовестный участник правоотношений. Договор банковского счета по сути представляет из себя договор присоединения, в котором клиент как сторона наиболее уязвим. Дело в том, что тарифы банки устанавливают в одностороннем порядке, публикуя их новые параметры на официальных сайтах», — отметил Хаминский.

Однако в случае существенного изменения тарифов или введения новых плат клиент может защитить свои права в судебном порядке, указал он.

«Рассмотрим ситуацию с Газпромбанком. Клиентов — физических лиц теперь обязывают выплачивать банку комиссию в размере 3% от сумм зачислений или переводов по системе SWIFT, но не менее 12.000 рублей. Ранее стоимость платежки составляла 20−30 долларов США, зачисление было бесплатным. Исходя из годами сложившихся тарифов, клиент не мог предположить, что в июле 2022 года произойдет настолько кардинальное изменение. В противном случае он бы никогда не заключил договор на подобных условиях. Следовательно, налицо признаки кабальной сделки, что недопустимо с точки зрения действующего законодательства и может быть обжаловано», — указал эксперт.

Если говорить о взимании платы за хранение на счету валютных средств в размере 0,017% в день или 6,2% в год, то такая платная услуга вообще не была предусмотрена тарифами на момент заключения договора, поэтому не может быть навязана клиенту, подчеркнул Хаминский.

«Я вижу хорошие судебные перспективы обжалования незаконных действий Газпромбанка… Думаю, что при верном юридическом подходе Газпромбанк будет вынужден изменить свою позицию в отношении граждан», — убежден эксперт.