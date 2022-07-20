Москва, 20 июля, 2022, 11:12 — ИА Регнум. Басманный районный суд Москвы санкционировал заочный арест Майдат Арсамаковой, вдовы экс-руководителя одного из крупнейших российских кредитных учреждений — Московского индустриального банка (МИнБанка), пишет газета «КоммерсантЪ».

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Арсамакова и сын банкира — Арсамаков-младший, входившие в число совладельцев и руководителей банка, объявлены в международный розыск по обвинению в хищении почти 200 млрд рублей.

С ходатайством о заочном аресте Майдат Арсамаковой в суд обратились следователи ГСУ Следственного комитета РФ, которые с 2019 года ведут расследование вывода средств МИнБанка.

Абубакар Арсамаков руководил банком более 20 лет и едва не привёл его к краху, от которого МИнБанка спасла только санация. Спустя год после отставки банкир скончался от последствий COVID-19.

Ранее ИА REGNUM сообщало, с бывшего руководства Московского индустриального банка (МИнБ) будет взыскано 198,1 млрд рублей убытков.

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