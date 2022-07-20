Берлин, 20 июля, 2022, 11:10 — ИА Регнум. В Германии читатели издания Die Welt отреагировали на слова президента России Владимира Путина, предложившего запустить «Северный поток — 2». Переводы комментариев на русский язык опубликовало 20 июля РИА Новости.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Северный поток — 2

Президент России Владимир Путин в Тегеране предложил запустить газопровод «Северный поток — 2» для выхода из энергетического кризиса.

«Господин Хабек и господин Шольц! Немедленно запустите «Северный поток — 2» и остановите свою политику. Речь идет о нашей экономической и социальной безопасности», — цитирует агентство слова читателя под именем Frank.

Читатель Joachim S. Считает, что «Путин прав на 100%», поскольку газопроводы идентичны по конструкции, и какой именно из них используется, никакой разницы нет.

«А вот с американцами пришлось бы сильно повозиться. Только по этой причине ЕС имеет смысл действовать в своих первоначальных интересах», — полагает он.

Пользователь rainer P. возмущён тем, что США использует Германию «только в качестве приложения».