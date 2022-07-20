Вашингтон, 20 июля, 2022, 11:04 — ИА Регнум. Госдепартамент США предварительно одобрил продажу Бельгии самолетов F-16 и сопутствующего оборудования на сумму 127 миллионов долларов, сообщило агентство по оборонному сотрудничеству и безопасности министерства обороны США.

AF.mil Истребитель F-16

«Эта намеченная продажа будет способствовать целям внешней политики и национальной безопасности США путем повышения безопасности союзника по НАТО, который играет важную роль в обеспечении политической стабильности и экономического прогресса в Европе», — говорится в заявлении ведомства, размещенном на его сайте.

Также агентство отмечает, что предполагаемая сделка «повысит способность Бельгии противостоять текущим и будущим угрозам» за счет поддержания самолетного парка в состоянии боевой готовности.