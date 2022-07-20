Рыльск, Курская область, 20 июля, 2022, 10:56 — ИА Регнум. Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил о последствиях обстрела приграничного Рыльского района со стороны Украины.

Sergey Bystro Российско-Украинская граница. Погранпереход Крупец — Катериновка

«Наши военные и пограничники подавили ответным огнём атаку ВСУ на приграничье Рыльского района.

Пострадавших нет. Однако из-за повреждений на линии электропередач, без света остаются три населённых пункта. Ремонтные бригады выехали на место, электроснабжение постараемся восстановить в самые короткие сроки», — написал Старовойт в своём телеграм-канале.

Ранее губернатор сообщил, что обстрелян пограничный пункт пропуска Крупец и в деревне Городище повреждена линия электропередач.