Москва, 20 июля, 2022, 10:51 — ИА Регнум. В Московской области от борщевика обработано 3 тыс. 789,14 га земель. Это 19,8% от общей площади поражения, сообщили в пресс-службе регионального Министерства сельского хозяйства и продовольствия.

Borshchevik-info.ru Борщевик

В Подмосковье с 11 июля и до 10 августа проходит третий этап обработки территорий от борщевика. Наибольшие площади, пораженные борщевиком, обрабатываются в городском округе Клин — 3 385,27 га, в Можайском и Волоколамском округах.

В 2022 году комплексная обработка земель от борщевика проводится в 46 городских округах Московской области. К работам привлечены 12 подрядных организаций и 14 муниципальных бюджетных учреждений.

Как сообщало ИА REGNUM, в Московской области разработан метод получения беленой целлюлозы из борщевика.

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