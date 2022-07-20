Вашингтон, , 10:50 — REGNUM Рейтинг одобрения президента США Джо Байдена упал до 36% — это самый низкий показатель за все 19 месяцев его пребывания в Белом доме. Об этом 20 июня сообщает агентство Reuters со ссылкой на данные опроса Reuters/Ipsos, который проводился онлайн на всей территории США.

Джо Байден (сс) D. Myles Cullen. defense.gov

Рейтинг одобрения Байдена находится ниже 50% с августа 2021 года и держится на рекордно низком уровне с мая 2022-го. Это вызывает опасения, что Демократическая партия может потерять контроль по крайней мере над одной палатой Конгресса на промежуточных выборах 8 ноября. Рейтинг Байдена упал на три процентных пункта по сравнению 39% неделей ранее.

Популярность Байдена пошла вниз из-за всплеска инфляции, которая в июне выросла до 40-летнего максимума и составила 9,1%.

Рейтинг одобрения Байдена в демократической партии на этой неделе снизился до 69% с 74% неделей ранее. При этом лишь 11% республиканцев одобряют его работу.

Рейтинг Байдена почти сравнялся с самым низким показателем его предшественника на посту главы Белого дома Дональда Трампа, чья популярность упала до 33% в декабре 2017 года.

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