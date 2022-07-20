Мельбурн, Австралия, 20 июля, 2022, 10:55 — ИА Регнум. 20 июля премьер-министр штата Виктория (юго-восток Австралии) Дэниел Эндрюс созвал пресс-конференцию, чтобы обсудить с прессой выводы только что представленного отчета антикоррупционной комиссии, согласно которой в его правительстве процветают «кумовство», «использование должностей для партийной деятельности» и «непристойное поведение». Как сообщает телеканал Nine News, Эндрюс заявил, что берет на себя «полную ответственность» за «позорное» поведение чиновников.

Bentleigh electorate Премьер-министр штата Виктория Австралии, Дэниэл Эндрюс

Выступая перед СМИ, Эндрюс сказал, что его правительство примет к сведению и выполнит все без исключения рекомендации и «пойдет еще дальше» с точки зрения необходимых реформ для искоренения коррупции в местном правительстве.

«Представленный сегодня отчет показывает абсолютно позорное поведение … Поведение, которое не соответствует моим ожиданиям», — сказал премьер-министр.

Напомним, что отчет Независимой антикоррупционной комиссии не содержит рекомендаций выдвинуть юридические обвинения против правительственных чиновников.