Псков, , 13:03 — REGNUM Великолукский аккумуляторный завод «Импульс» (Псковская область) запустит первое в России серийное производство промышленных герметизированных аккумуляторов по технологии AGM, AGM + Gel и Gel. Их применяют для источников бесперебойного питания: в морских и речных судах, телекоммуникациях, системах управления, станциях сотовой радиосвязи, в качестве буферной системы, энергоснабжения, солнечных и ветровых элементов.

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Новое предприятие мощностью 320 единиц продукции в год позволит заместить до 25% импорта. Локализация производства составит 95%. Проект реализуется при помощи льготного займа Фонда развития промышленности в объеме 2 млрд рублей.

Льготные займы Фонда развития промышленности на модернизацию производства доступны также предприятиям-участникам национального проекта «Производительность труда».

Сейчас одна из ключевых задач, которая стоит перед всеми отраслями — улучшить качество отечественных товаров и увеличить объем производства, причем с минимальными затратами. Именно в этом помогает национальный проект «Производительность труда» — делает работу предприятий эффективнее, находит скрытые резервы и увеличивает количество выпускаемых товаров.

Нацпроект запущен в 2019 году. За это время его участниками уже стали более 3500 предприятий. Задача нацпроекта — обеспечить к 2024 году темпы роста производительности труда на средних и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики не ниже 5% в год.

«Мы отмечаем востребованность квалифицированной помощи в сфере управленческого консалтинга для повышения эффективности производственных и обеспечивающих процессов от предприятий из различных отраслей экономики. За время активной работы федеральных экспертов на предприятии, на пилотном потоке в среднем снижается время протекания процесса в 2 раза, на 50% сокращается незавершенное производство, на 30% уменьшается дистанция и время транспортировки продукции. При этом загрузка оборудования и персонала повышается до 85%. Сегодня более 3700 предприятий включены в реализацию нацпроекта и тысячи подали заявки на вступление», — поясниластарший руководитель проекта ФЦК Оксана Иванова.

«Сейчас та самая ситуация, когда нам не надо искать ориентиры и делать вид, что мы не понимаем, к чему стремиться — сейчас надо брать «ноги в руки» и поднимать экономику заново. И сегодня есть все возможности для этого в нашей стране», — заявил генеральный директор ФЦК Николай Соломон. По его словам, сейчас выиграет тот, кто проявит лидерство, поймет, что в данной ситуации нужно рынку.

Как сообщало ИА, национальный проект «Производительность труда» направлен на достижение национальной цели «Достойный, эффективный труд и успешное предпринимательство». Для этого на предприятиях по нацпроекту специалисты Федерального центра компетенций (ФЦК) и региональных Центров компетенций внедряют технологии бережливого производства: оптимизируют и стандартизируют производственные процессы, приводят в порядок рабочее пространство.

В результате сокращаются временные и финансовые затраты на производство. Значительно растет производительность труда. Предприятие при тех же материальных и людских ресурсах выпускает в единицу времени больше продукции. Качество товаров улучшается, поскольку процент брака минимизируется.

Требование к качеству предъявляется с первой единицы выпускаемой продукции. Благодаря нацпроекту мощности компании используются эффективнее, растет прибыль при сокращении издержек, улучшаются условия и растет оплата труда рабочих. В нацпроекте могут участвовать предприятия из пяти несырьевых отраслей — это обрабатывающая отрасль, сельское хозяйство, строительная отрасль, транспорт и торговля.

В июле 2022 года Правительство России расширило национальный проект «Производительность труда» на все отрасли экономики. Оно сняло критерии вхождения в национальный проект «Производительность труда» для системообразующих компаний. Регионы смогут в специальном порядке включить в нацпроект «Производительность труда» любую компанию с выручкой более 400 млн рублей.

Расширение нацпроекта позволит нарастить объем выпускаемой продукции и насытить рынок. Регионы смогут включать в нацпроект целые производственные цепочки, чтобы увеличить производительность труда на всех этапах создания конечного товара.