Берлин, 20 июля 2022, 10:42 — REGNUM Канцлер Германии Олаф Шольц нарушил обещание и сократил поставки вооружений Украине. Об этом пишет немецкое издание Die Welt.
Канцлер подтверждал готовность поддерживать киевский режим, указывает автор статьи Грегор Швинг, до тех пор, пока он нуждается в поддержке. В том числе речь шла об экономической поддержке и о поставках оружия.
Он обратил внимание, что ФРГ долгое время отправляли Киеву только рации, ручные гранаты, детали пулемётом и детонирующие шнуры. Последний раз Германия отправила семь гаубиц, шлемы и оборудование для защиты дронов. Ранее — продовольственные пайки и небронированные автомобили.
«Хотя экономическая, гуманитарная и финансовая поддержка от Германии — образцовая, канцлер не может убедительно обосновать свое нежелание поставлять тяжелое вооружение», — приводит автор в статье слова представителя СвДП по оборонной политике Александра Мюллера.
В статье указывается, что на фоне отсутствия военной поддержки Берлина, власти Киева закупают вооружение в Германии на собственные средства.