Берлин, 20 июля, 2022, 10:42 — ИА Регнум. Канцлер Германии Олаф Шольц нарушил обещание и сократил поставки вооружений Украине. Об этом пишет немецкое издание Die Welt.

OSCE Parliamentary Assembly Олаф Шольц

Канцлер подтверждал готовность поддерживать киевский режим, указывает автор статьи Грегор Швинг, до тех пор, пока он нуждается в поддержке. В том числе речь шла об экономической поддержке и о поставках оружия.

Он обратил внимание, что ФРГ долгое время отправляли Киеву только рации, ручные гранаты, детали пулемётом и детонирующие шнуры. Последний раз Германия отправила семь гаубиц, шлемы и оборудование для защиты дронов. Ранее — продовольственные пайки и небронированные автомобили.

«Хотя экономическая, гуманитарная и финансовая поддержка от Германии — образцовая, канцлер не может убедительно обосновать свое нежелание поставлять тяжелое вооружение», — приводит автор в статье слова представителя СвДП по оборонной политике Александра Мюллера.

В статье указывается, что на фоне отсутствия военной поддержки Берлина, власти Киева закупают вооружение в Германии на собственные средства.