Калуга, 20 июля, 2022, 11:38 — ИА Регнум. В Калужской области в 2022 году выдано почти три тысячи сертификатов материнского капитала при рождении первого и второго ребенка без личного обращения родителей в Пенсионный фонд. Об этом 20 июля сообщила корреспонденту ИА REGNUM официальный представитель отделения Пенсионного фонда России по Калужской области Светлана Сомова.

ИА REGNUM Материнский капитал

Пенсионный фонд оформляет сертификат в электронном виде и направляет в личный кабинет родителя на сайте ПФР и портале госуслуг. После этого через кабинет уже можно подать заявление о распоряжении средствами и контролировать их остаток. Около 200 калужских семей получили сертификат в личном кабинете заявителя. У семьи появилась возможность распорядиться материнским капиталом после рождения ребёнка, не обращаясь в клиентские службы.

«Получить материнский капитал и направить его на выбранные цели стало быстрее. Срок оформления сертификата сократился до пяти рабочих дней, срок распоряжения средствами — до 10 рабочих дней», — отметила Светлана Сомова.