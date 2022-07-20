Канберра, 20 июля, 2022, 10:56 — ИА Регнум. Министр окружающей среды и водных ресурсов Австралии Таня Плиберсек сделала страшное предупреждение после публикации доклада о состоянии окружающей среды на континенте, когда 20 июля она появилась в эфире телеканала Nine News. Плиберсек назвал выводы отчета «ужасными».

Джунгли Австралии

Доклад, составленный под руководством министра и опубликованный 19 июля, показал, что состояние окружающей среды в Австралии оставляет желать лучшего, а девятнадцать экосистем стоят на пороге исчезновения.

«Состояние окружающей среды в Австралии плохое и становится еще хуже», — сказала Плисерберк в эфире телеканала.

«Мы потеряли больше видов млекопитающих, чем любой другой континент на Земле. В 2019 году наша система рек Мюррей-Дарлинг высохла. Наверное, миллион рыб погибли … Если так и будет продолжаться, то окружающая среда будет еще хуже для наших детей», — добавила она.