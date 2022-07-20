Мельбурн, Австралия, , 10:54 — REGNUM 20 июля пресс-конференцию собрала генеральный прокурор штата Виктория (юго-восток Австралии) Жаклин Саймс, которая прокомментировала результаты отчета независимой комиссии. Как тало известно после публикации документа, в местном правительстве процветает коррупция. По словам Саймс, местные власти не будут «отводить глаза в сторону» от выводов составителей документа, передает телеканал Nine News.

Флаг Австралии (сс) Der Angemeldete

Она сказала, что правительство Виктории возьмет на себя обязательство провести «крупнейшую перестройку системы в стране».

«Это касается всего парламента, ожиданий жителей штата Виктория и их представителей … Изменения также затронут комитет по этике», — сказала она.

«Мы будем консультироваться и взаимодействовать со всеми членами парламента от всех политических партий, чтобы добиться долгосрочных изменений, которых ожидают жители штата Виктория», — пообещала генеральный прокурор.

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