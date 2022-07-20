Канберра, , 10:53 — REGNUM Выступая на пресс-конференции 20 июля, премьер-министр Австралии Энтони Альбаниз воздержался от поддержки призывов к работодателям переводить своих сотрудников на удаленный режим работы в связи с очередной волной коронавируса в стране, сообщил телеканал Nine News.

Работа за компьютером. Удаленка Анна Рыжкова © ИА REGNUM

Глава федерального правительства подчеркнул, что бизнес сам должен решить, что лучше всего для него работает в рыночных условиях.

«Пусть принимают это решение исходя из соображений безопасности. В некоторых случаях мы должны признать, что отдельные граждане не могут работать из дома», — сказал Альбаниз.

Он также указал на то, что широкое внедрение удаленного режима работы может нанести ущерб многим людям, работающих, например в сфере розничной торговли или кафе.

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