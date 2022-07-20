Сидней, Австралия, 20 июля, 2022, 10:52 — ИА Регнум. Жительница одного из западных районов крупнейшего мегаполиса Австралии Сиднея так и хочет себя ущипнуть после того, как 20 июля ей стало известно, что она стала богаче на 3,3 миллиона долларов США, сорвав куш в лотерею. Об истории успеха рассказали журналисты Nine News.

Деньги

Утром 20 июля у женщины не было больших планов, ведь недавно она заболела COVID-19 и вынуждена проводить семь долгих дней на самоизоляции. Но настроение с утра решили поднять ей организаторы лотереи Set for Life, которые связались с ней по телефону, когда она еще лежала в постели и отходила от сна.

«Боже мой! Боже мой! Это сон? Я только что проснулась и все еще лежу в постели … Вы знаете, боялась отвечать на этот телефонный звонок, но так рада, что ответила. Обычно я не проверяю свои лотерейные билеты до пятницы или понедельника, когда покупаю новые билеты, поэтому я даже не могла себе представить», — передают первую реакцию женщины журналисты.

Когда ее спросили, на что она будет жить в течение следующих 20 лет будучи миллионершей, она ответила, что купит мужу новую машину, удивит свою семью поездкой за границу и в конце концов досрочно уйдет на пенсию.