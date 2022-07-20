Канберра, 20 июля, 2022, 10:45 — ИА Регнум. 20 июля министр сельского хозяйства Австралии Мюррей Уотт подтвердил, что незадекларированный продукт из говядины, обнаруженный в австралийском аэропорту, содержит ящур. Опасная болезнь выявлена на континенте впервые за последние 100 лет, передает телеканал Nine News.

Корова

Уотт заявил, что продукты из свинины, импортированные из Китая, также содержали ящур, наряду с африканским свиным гриппом.

Журналисты пишут, что ящур не поражает людей, но может иметь разрушительные последствия для сельскохозяйственной отрасли Австралии. На прошлой неделе Уотт предупредил, что вспышка может стоить австралийской экономике до 55 миллиардов долларов США.

Вспышка в Индонезии в последние недели была в центре внимания австралийских властей. Лейбористской правительство Австралии не прошлой неделе ужесточило правила фитосанитарного контроля для пассажиров, прибывающих из Индонезии. Особое внимание приковано к тем, кто посещал курорты на Бали.