Канберра, , 10:51 — REGNUM Федеральный казначей Австралии Джим Чалмерс предупредил ипотечных заемщиков, что экономические условия для них будут ухудшаться, прежде чем они улучшатся. Об этом 20 июля сообщил телеканал Nine News.

Австралия Ольга Шклярова © ИА REGNUM

«Я думаю, что австралийцы сталкиваются с трудностями при формировании семейных бюджетов с учетом повышения процентных ставок, в то время как другие расходы на предметы первой необходимости стремительно растут», — сказал Чалмерс на пресс-конференции.

«Эти повышения процентных ставок будут болезненными. Каждый доллар, который домохозяйство тратит на обслуживание ипотеки, — это доллар, который оно не может потратить на покрытие некоторых других стремительно растущих расходов на товары первой необходимости», — добавил казначей.