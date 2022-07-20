Канберра, , 10:50 — REGNUM С 20 июля трудоустроенные граждане, которые не могут посещать работу из-за самоизоляции в соответствии с правилами по предотвращению распространения коронавируса в Австралии, снова смогут получить выплаты в размере 750 долларов в неделю. Об этом 20 июля сообщил телеканал Nine News.

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Программа по осуществлению соцвыплат финансируется совместно за счет средств федерального правительства в Канберре и правительств отдельных штатов и территорий. Она позволяет людям, не выходящим на работу из-за принудительной самоизоляции, требовать выплаты в размере до 750 долларов.

Отмечается, что выплаты гарантированы близким членам семьи и лицам, делящим одну жилплощадь с лицом на карантине. Они были включены в программу, поскольку по нынешним правилам данные категории граждан признаются близкими контактами потенциального разносчика коронавируса и также обязаны оставаться дома в течение семи календарных дней.