Москва, , 10:24 — REGNUM На территории Троицкого и Новомосковского округов (ТиНАО) Москвы до конца 2022 года построят 22 детских сада на 4640 мест, сообщается на портале мэра столицы.

Детский сад City-yaroslavl.ru

С начала 2022 года в Новой Москве построено и введено в эксплуатацию пять современных детских садов.

До конца года на средства инвесторов построят 18 детсадов на 3490 мест, еще четыре на 1150 мест возведут по государственной программе «Образование» за счет города.

Ранее ИА REGNUM сообщало, в Новой Москве введено в эксплуатацию рекордное количество школ и детских садов.

Читайте также: В Новой Москве построено рекордное число школ и детсадов