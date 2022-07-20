Воронеж, 20 июля, 2022, 10:22 — ИА Регнум. Правительство РФ расширило границы Хопёрского государственного природного заповедника в Воронежской области на 465,9 гектара. Соответствующее постановление 16 июля подписал председатель правительства Михаил Мишустин.

Иван Шилов ИА REGNUM Лес

Территория заповедника увеличена за счёт присоединения новых участков. В его границы включён участок Новохопёрского лесничества. Принятое решение позволит усилить охрану природных территорий, обитающих там животных и птиц, в частности — сохранить «зону покоя», на территории которой исключается всякое вмешательство человека в природные процессы. До сих пор вклинивающиеся в территорию заповедника участки лесничества вплотную подходили к зоне покоя, что затрудняло её охрану.

На землях, включённых в состав заповедника, обитают 16 видов животных из Красной книги России. Расширение территории сохранит его уникальную флору и фауну, а также будет способствовать развитию экологического туризма в Воронежской области.

«Работа ведётся в рамках федерального проекта «Сохранение биологического разнообразия и развитие экологического туризма», который входит в национальный проект «Экология», — сообщила пресс-служба правительства.