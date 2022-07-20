Сидней, Австралия, 20 июля, 2022, 10:48 — ИА Регнум. Бывший министр спорта штата Новый Южный Уэльс (юго-восток Австралии) Джон Сидоти был признан виновным в коррупции. По заключению Независимой комиссии Нового Южного Уэльса по борьбе с коррупцией (ICAC), он использовал свое положение, чтобы повлиять на юридическое оформление собственности своей семьи, сообщил 20 июля телеканал Nine News.

Австралия

ICAC постановила, что бывший министр неправомерно оказывал давление на местные власти города Канада-Бей, чтобы они сменили юридический статус собственности его родителей. Преступление было совершено в период с 2013 по 2017 год.

«Комиссия установила, что поведение господина Сидоти по отношению к местным властям заключалось в использовании давления и угроз с целью помешать беспристрастному выполнению ими своих официальных функций для продвижения имущественных интересов его семьи», — говорится в заявлении ICAC.

Теперь ICAC готовится передать дело в суд, чтобы против Сидоти были выдвинуты обвинения.