Сидней, Австралия, , 10:47 — REGNUM Бывший начальник штаба экс-вице-премьера Нового Южного Уэльса Джона Бариларо утверждает, что ранее его начальник сказал в личном разговоре, что «выбьет для себя назначение» на место торгового представителя Австралии в Нью-Йорке, чтобы якобы назначение совпало с его выходом из парламента штата. Об этом 20 июля сообщил телеканал Nine News.

Коррупция Иван Шилов © ИА REGNUM

Бывший начальник штаба Бариларо Марк Коннелл подал письменный ответ парламентской комиссии, которая изучает вопрос о назначении Бариларо на должность торгового представителя с доходом 500 000 долларов в год. Журналисты напоминают, что в связи с обвинениями в коррупции Бариларо отказался от назначения.

В своем письме парламенту Нового Южного Уэльса Коннелл утверждает, что разговор с бывшим шефом состоялся в апреле 2019 года, когда Бариларо был министром торговли Нового Южного Уэльса.

Журналисты отмечают, что Бариларо в свою очередь отреагировал на откровения своего подчиненного и опроверг их.