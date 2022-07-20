Сидней, Австралия, 20 июля, 2022, 10:47 — ИА Регнум. Бывший начальник штаба экс-вице-премьера Нового Южного Уэльса Джона Бариларо утверждает, что ранее его начальник сказал в личном разговоре, что «выбьет для себя назначение» на место торгового представителя Австралии в Нью-Йорке, чтобы якобы назначение совпало с его выходом из парламента штата. Об этом 20 июля сообщил телеканал Nine News.

Иван Шилов ИА REGNUM Коррупция

Бывший начальник штаба Бариларо Марк Коннелл подал письменный ответ парламентской комиссии, которая изучает вопрос о назначении Бариларо на должность торгового представителя с доходом 500 000 долларов в год. Журналисты напоминают, что в связи с обвинениями в коррупции Бариларо отказался от назначения.

В своем письме парламенту Нового Южного Уэльса Коннелл утверждает, что разговор с бывшим шефом состоялся в апреле 2019 года, когда Бариларо был министром торговли Нового Южного Уэльса.

Журналисты отмечают, что Бариларо в свою очередь отреагировал на откровения своего подчиненного и опроверг их.