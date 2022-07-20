Канберра, , 10:47 — REGNUM Более трети учителей и сотрудников начальных школ Австралии готовы подтвердить, что некоторые из их учеников курят электронные сигареты. Об этом 20 июля со ссылкой на данные социологического исследования Института глобального здравоохранения Джорджа сообщил телеканал Nine News.

Девушка с вейпом Vaping360

По данным исследования, 84% учителей и сотрудников, работающих в средних школах, сказали, что некоторые из старшеклассников, у которых они ведут занятия, активно пользуются вейпами.

В опросе приняли участие 196 австралийских учителей и сотрудников младших и старших школ, чтобы изучить вопрос о распространенности электронных сигарет среди учащихся.

«Наше исследование показывает некоторые тревожные тенденции в использовании электронных сигарет в австралийских школах, особенно в начальных школах, что необходимо пресекать в зародыше, чтобы предотвратить вред здоровью в будущем», — сказала в интервью телеканалу один из авторов профессор Симона Петтигрю.