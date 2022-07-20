Калуга, , 10:45 — REGNUM В фармацевтический кластер Калужской области входят 66 предприятий, выпускающих более 160 видов готовых лекарственных препаратов, часть из которых — радиофармпрепараты. Об этом, 19 июля в Москве заявил губернатор Владислав Шапша в рамках форума «Сильные идеи для нового времени», сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе областного правительства.

Губернатор Владислав Шапша принял участие в форуме «Сильные идеи для нового времени» Пресс-служба правительства Калужской области

По словам калужского губернатора, в ближайшее время в регионе планируется запуск новых фармпредприятий, в том числе «Русатом Хэлскеа» по производству радиофармпрепаратов широкого спектра. С открытием в Обнинске этого завода Росатом заметно упрочит положение страны на международном рынке ядерной медицины. Обнинское предприятие станет ведущим мировым производителем радиофармпрепаратов. Еще один проект — «ФармОстров» связан с разработкой и производством препаратов для борьбы с онкологией. Проект был признан лучшим по мнению членов комиссии Госсовета в направлении «Наука». Это амбициозный проект развития фармацевтического кластера, который нацелен на развитие технологического суверенитета российской фармацевтической отрасли. Ядром проекта также станет город Обнинск.

«У нас сегодня в год рождается минимум три-четыре препарата, которые способны лечить болезни, которые до этого были неизлечимы. Это большой прорыв. Сейчас одна из главных задач — устранить зависимость от импортного сырья, оборудования и технологий. Создать собственные лаборатории и заводы по разработке и производству эффективных и безопасных препаратов. Мы проработали всю научно-производственную цепочку, уточнили планы инвесторов по строительству новых заводов, подняли вопросы о сокращении сроков лицензирования и сертификации фармпрепаратов», — отметил Владислав Шапша.

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