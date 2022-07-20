Канберра, , 10:12 — REGNUM В Австралии началась первая за последние десятилетия серьезная ревизия деятельности Резервного банка Австралии, после того как он подвергся критике за запоздалое повышение процентных ставок в условиях разгула инфляции, сообщает 20 июля Financial Times.

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Проверка, инициированная министром финансов Джимом Чалмерсом, может привести к первой значительной реструктуризации РБА с 1990-х годов. Предполагается проанализировать эффективность работы банка, состав правления и стратегию таргетирования инфляции.

В последние месяцы РБА резко критиковали за то, что он удерживал ставку на низком уровне, в то время как другие страны повышали ее в борьбе с инфляцией.

РБА был вынужден пойти на повышение ставки в мае 2022 года во время избирательной кампании в Австралии, когда инфляция уже достигла 5%. С тех пор он уже дважды повышал ставку.

Глава РБА Филип Лоу в мае назвал прогнозы банка «позорными».

«Надо было прогнозировать лучше. Мы этого не сделали», — сказал он.

В своем выступлении в среду 20 июля Лоу приветствовал ревизию банка и заявил, что еще есть возможность вернуть инфляцию в целевой диапазон от 2 до 3%, удержав при этом экономику в стабильном состоянии.

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