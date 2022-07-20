Херсон, Украина, , 10:08 — REGNUM В Херсонской области в результате обстрелов ВСУ оказался повреждён мост через реку Днепр, сообщил замглавы администрации региона Кирилл Стремоусов.

HIMARS Defense. gov

Он рассказал, что украинские военные выпустили из реактивной системы залпового огня HIMARS по мосту 12 ракет, 11 из которых попали по мосту. Мост сильно повреждён. При этом пострадавших при обстрелах нет.

«Мост очень сильно поврежден. Восстановлению подлежит, требует времени», — цитирует Стремоусова ТАСС.

Чиновник пояснил, что мост не рухнет, поскольку это невозможно, однако будет перекрыто движение.