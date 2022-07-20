Москва, 20 июля, 2022, 10:01 — ИА Регнум. В Москве в январе–июне 2022 года обороты малого и среднего бизнеса достигли 1,87 трлн рублей. Это на 34,7% больше показателя аналогичного периода 2021 года и на 90% — 2020 года, сообщается на портале мэра столицы.

Светлана Шаповалова, ИА REGNUM Малый бизнес

Лидерами по оборотам в I полугодии стали субъекты МСП, работающие в розничной и оптовой торговле: они заработали почти 700 млрд рублей — это 37,4% от общего объема продаж.

На втором месте — гостиницы и заведения общественного питания, более 206 млрд рублей (11,6% от оборота). На третьем — предприятия, осуществляющие административную деятельность и оказывающие сопутствующие услуги, 173,3 млрд рублей, (9,3%).

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве по данным на начало апреля 2022 года насчитывалось 797 тысяч малых, средних и микропредприятий (МСП).

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