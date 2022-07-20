Иркутск, , 10:00 — REGNUM Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев 20 июля поручил начать подготовку к новой волне заболеваемости коронавирусом, сообщает телеграм-канал правительства региона.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

Специалисты отмечают, что в Европе наблюдается увеличение заболеваемости новой коронавирусной инфекцией, а по опыту прошлых лет через месяц можно ожидать рост и в России. Поэтому глава Приангарья поручил министерству здравоохранения начать подготовку к новой волне уже сейчас. Проработать вопрос с развертыванием инфекционных коек, запасами лекарств и кислорода. Кроме того, необходимо усилить работу по вакцинации и ревакцинации от коронавируса.

«Сегодня важно не потерять достигнутого уровня коллективного иммунитета. Вакцина в наличии есть, ревакцинацию можно пройти без ажиотажа», — обратил внимание жителей региона Игорь Кобзев.

Как сообщало ИА REGNUM, эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Иркутской области улучшается: по состоянию на 20 июля 2022 года число жертв COVID-19 составляет 8 696 человек (0 за сутки). Привито более 1,3 млн жителей Приангарья.

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