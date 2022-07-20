Москва, 20 июля, 2022, 09:59 — ИА Регнум. Антироссийская политика США укрепила решимость России следовать согласно намеченному курсу. Об этом сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Дарья Антонова ИА REGNUM Мария Захарова

Она прокомментировала в личном телеграм-канале заявление Белого дома о том, что Вашингтон введёт в отношении РФ новые санкции при вхождении в состав России районов Украины.

«Ошибка Белого дома в том, что США вводили и вводят «новые санкции» и без вхождения районов Украины в состав России», — написала Захарова 20 июля.

По её словам, новая угроза США не только не достигла своей цели, но напротив, укрепила решимость «действовать согласно намеченному курсу».