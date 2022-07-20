Лондон, , 09:55 — REGNUM Резкий рост цен на бензин в Великобритании подтолкнул инфляцию к двухзначному показателю впервые с 1982 года, и в июне она достигла нового 40-летнего максимума — 9,4%, сообщает 20 июня Financial Times.

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Управление национальной статистики заявило, что цены на бензин в июне выросли на 18,1 пенса за литр — это самый значительный рост с 1990 года.

Июньский показатель оказался выше ожидаемого экономистами значения в 9,3% и усилит давление на Банк Англии, от которого требуют решительных действий в ответ на рост цен.

Управляющий британского центробанка Эндрю Бейли заявил, что повышение ставки на 0,5 процентных пункта будет рассматриваться на следующем заседании через две недели.

Цены на продукты питания выросли на 9,8% с начала 2022 года, что является самым высоким показателем в этой категории с 2009 года, и лишь за июнь они выросли на 1,2%.

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