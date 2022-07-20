Москва, , 12:58 — REGNUM Повышение безопасности дорожного движения — одна из важнейших задач национального проекта «Безопасные качественные дороги». Для достижения этой цели работы на объектах, как правило, проводятся комплексно: специалисты не только обновляют покрытие, но и обустраивают элементы дорожной инфраструктуры.

Светофор

В зоне особого внимания ― обеспечение безопасности всех участников дорожного движения. Установлены опоры освещения с современными светодиодными светильниками. Они равномерно освещают обе стороны дороги и прилегающую территорию. Обустраиваются разделительные полосы в виде зеленых насаждений, устанавливает новые светофоры. Также здесь монтируют «умные» детекторы, дорожные контроллеры и обзорные камеры, регулирующие трафик. В настоящее время специалисты выполняют пусконаладочные работы. В планах дорожников ― устройство автобусных остановок, пересечений и примыканий к трассе, а также установка новых дорожных знаков и нанесение разметки.

Так, в Нальчике продолжается капитальный ремонт улицы Кабардинской. Работы ведутся на участке от ул. Т. Идарова до выезда из города. Эта дорога ― альтернативный маршрут в столицу республики со стороны Майского и Прохладненского районов. Сейчас ведутся работы по устройству бортовых камней, озеленению прилегающей территории, устанавливаются пешеходные перильные ограждения, укладывается тротуарная и тактильная плитка.

В Новороссийске благодаря нацпроекту «Безопасные качественные дороги» привели к нормативу еще один участок проспекта Ленина. Объект принят в эксплуатацию. В процессе работ была обновлена проезжая часть. Также на объекте заменили бордюрный камень, а в пешеходной зоне уложили плитку.

«Этот объект имеет важное значение. Рядом ― Дворец творчества и молодежи им. Сипягина, где занимаются дети со всего города и пригородов. Дорога ведет к пляжу «Алексино» и яхт-клубу, а также многим социально значимым объектам», ― рассказал заместитель главы Новороссийска Александр Яменсков.

Особое внимание уделили безопасности дорожного движения. В частности, у пешеходного перехода устроены две искусственные неровности.

«Благодарна всем, кто позаботился о безопасности наших детей. Новые дорожные знаки, разметка «зебры», зона для пешеходов, искусственные неровности, ― все сделано для того, чтобы родителям было спокойно за детей», отметила руководитель Образцового ансамбля народного танца «Чудо-Юдо» Дворца творчества детей и молодежи им. Сипягина Людмила Кульчаковская.

В Приморском крае в нормативное состояние приведен участок трассы Хабаровск — Владивосток — Вольно-Надеждинское. Автодорога имеет важное значение для Надеждинского района ― она ведет к федеральной трассе А-370 «Уссури», также здесь находятся районная больница, школа № 1 и два детских сада. Специалисты восстановили земляное полотно, устроили новое асфальтобетонное покрытие, обновили водопропускные трубы. Также здесь обустроены тротуары и пешеходные переходы, барьерные ограждения, искусственные неровности. На проезжую часть нанесена горизонтальная разметка.

Всего в российских регионах по национальному проекту «Безопасные качественные дороги» в 2022 году запланирована установка более 174 тыс. новых дорожных знаков, около 967 тыс. пог. м барьерного и 256 тыс. пог. м пешеходного ограждения, более 2,1 тыс. светофоров и свыше 429,4 тыс. пог. м стационарного освещения. На проезжую часть нанесут около 20,3 млн пог. м разметки, а вдоль дорог появятся более 1,2 млн пог. м тротуаров.

Как сообщало ИА REGNUM, национальный проект «Безопасные качественные дороги» — один из 14 национальных проектов, реализуемых в России. Одна из целей нацпроекта «Безопасные качественные дороги» — повышение доли дорожной сети городских агломераций, находящихся в нормативном состоянии до 85%. В целом в 84 регионах страны в 2022 году к нормативу приведут более 15 тыс. км автомобильных дорог.