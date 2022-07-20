Москва, 20 июля, 2022, 09:51 — ИА Регнум. Министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу дал указания группировке «Запад» повысить оперативность уничтожения над приграничными с Россией районами беспилотных летательных аппаратов ВСУ, сообщили 20 июля в пресс-службе Минобороны РФ.

Беспилотник

Шойгу проинспектировал российскую группировку войск (сил) «Запад», участвующую в военной спецоперации на Украине и на командном пункте заслушал доклад командующего группировкой генерал-лейтенанта Андрея Сычевого по текущей обстановке.

Также Шойгу приказал жестко пресекать обстрелы националистами жилых кварталов освобожденных населенных пунктов в ДНР и ЛНР.

Как сообщало ИА REGNUM, министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу проинспектировал российские группировки войск «Юг» и «Центр».

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