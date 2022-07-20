Ярославль, , 09:49 — REGNUM Врио губернатора Ярославской области Михаил Евраев назвал дороги, которые отремонтируют в 2022 году дополнительно к первоначальному плану. Список глава области опубликовал в своём телеграм-канале.

Ремонт дороги Yarregion.ru

«Проведем работы сейчас за счёт бюджета следующего года. По программе «Безопасные качественные дороги» направим дополнительно 1,7 млрд и приведем в порядок ещё почти 70 километров региональных трасс. Запросили у Минфина перенос средств с 2023 года на 2022. К работам на первых объектах следующего года уже приступили», — написал Михаил Евраев.

Речь идёт о двух участках трассы Сергиев Посад — Калязин — Рыбинск - Череповец общей протяжённостью около 15 километров, а также участках дорог Углич - Некоуз - Брейтово (13,8 км), Некрасовское - Малые Соли (2,8 км), Ярославль - Любим (до Вятского, 6 км), Данилов - Середа (2 км) и Красный Профинтерн - Вятское (16,7 км).

Кроме того, ремонта дождутся и некоторые муниципальные дороги, которые врио губернатора пока не назвал.

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