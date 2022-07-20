Рыльск, Курская область, 20 июля, 2022, 09:47 — ИА Регнум. Украинские войска обстреливают территории Курской области, расположенные рядом с границей с Украиной. Об этом 20 июля сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт.

Дарья Антонова ИА REGNUM Роман Старовойт

Он рассказал в личном телеграм-канале, что артиллерия ВСУ обстреливает КПП Крупец.

«Артиллерийский обстрел приграничных территорий Рыльского района идет со стороны Украины. Под огнем противника пограничный пункт пропуска Крупец. В деревне Городище повреждения линии электропередач, здесь нет света», — написал Старовойт.

Он отметил, что обстрел ещё продолжается, пообещав подробности дать позднее.